Бывший помощник Лужкова Цой запретил себя снимать на прощании с Церетели

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Бывший пресс-секретарь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Сергей Цой приехал на церемонию прощания со скульптором Зурабом Церетели. Он вышел из машины в сопровождении трех охранников и молча вошел в храм Христа Спасителя. Как сообщил корреспондент NEWS.ru, Цой отказался общаться с прессой и запретил снимать себя. Известно, что Церетели в свое время был в хороших отношениях с Лужковым.

Ранее стало известно, что дочь покойного скульптора Зураба Церетели академик РАХ Елена (Лика) Церетели, которую называют единственной законной наследницей художника, после прощания с отцом отказалась дать комментарий корреспонденту NEWS.ru. Искусствовед и художница объяснила, что потеряла голос во время траурной церемонии.

О смерти Церетели сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, скульптор умер в кругу своей семьи. Президент Российской академии художеств родился в 1934 году в Тбилиси. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы на Поклонной горе, памятник «Слеза скорби» в США.

Художник Салават Щербаков отметил, что Церетели решительно раздвигал границы, расширяя творческие рамки. По его словам, подход президента Российской академии художеств к искусству вдохновлял коллег и менял представление о возможном. Он добавил, что с уходом скульптора завершилась целая эпоха в российском искусстве.