Бывший хоккеист упал на бутылку и получил травму SHOT: экс-хоккеист «Спартака» и «Динамо» получил травмы после падения на бутылку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший хоккеист «Спартака» и «Динамо» Дмитрий Чумаченко поцарапал лицо и повредил поясницу после падения на валявшуюся возле его дома разбитую бутылку, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, сам 49-летний мужчина утверждает, что всего лишь потерял равновесие.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 24 декабря. Врачи зафиксировали у пострадавшего ушиб мягких тканей лица и колото-резаную рану поясницы. При этом от госпитализации он отказался и отправился дальше по своим делам.

По данным SHOT, в произошедшем разбираются полицейские, им предстоит уточнить, упал ли бывший спортсмен сам, или это произошло с «чужой помощью».

В ноябре тренер российской хоккейной команды ЦСКА Дмитрий Наумов пострадал в результате потасовки с супругой и обратился в полицию с требованием привлечь ее к ответственности. Спортсмен получил раны и ссадины, после того как жена кинула в него кружку с чаем. В результате мужчина получил рану на затылке и ссадину на руке. Тренер зафиксировал телесные повреждения. По неподтвержденной информации, пара находится на грани развода.

Ранее несовершеннолетний хоккеист в Санкт-Петербурге оказался в реанимации из-за разрыва селезенки на тренировке. 15-летний подросток упал животом на лед. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.