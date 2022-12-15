Бывшему замглавы Минтранса продлили арест Хорошевский суд продлил арест экс-замглавы Минтранса Токареву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хорошевский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему замминистра транспорта России Владимиру Токареву до 18 января 2023 года, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram. Экс-чиновник проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В СИЗО он находится чуть менее года, с 21 января 2022 года.

Хорошевским районным судом города Москвы 15 декабря 2022 года вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-заместителя Министра транспорта РФ Токарева Владимира Александровича до 18 января 2023 года. Впервые судом мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому Токареву В. А. была избрана 21 января 2022 года, — говорится в сообщении.

Другому фигуранту дела, учредителю и гендиректору УК «Траст капитал» Александру Иванову суд продлил домашний арест до 18 января.

Замглавы Минтранса был задержан 19 января и помещен в изолятор временного содержания. По месту его жительства и работы прошли обыски, в ходе которых изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Чиновнику предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Согласно материалам дела, Токарев в 2016–2018 годах организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании и совершил нецелевое расходование средств на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае. Причинённый его действиями ущерб превышает 523 млн рублей.