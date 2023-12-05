Бывшему замглавы Минцифры РФ продлили арест по делу о взятке Бывший замглавы Минцифры РФ Паршин останется в СИЗО до 12 марта 2024 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения бывшему заместителю министра цифрового развития РФ Максиму Паршину и гендиректору ООО «БФТ-холдинг» Александру Моносову по делу о взятке в 3,5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Обвиняемые пробудут под стражей до 12 марта 2024 года.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил продлить Паршину и Моносову меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 марта 2024 года, — сказали в суде.

Паршина задержали 13 июля при получении взятки в 3,5 млн рублей в московском ресторане. Как рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, чиновник был задержан с поличным. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Моносову — по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что представитель прокуратуры предложил признать двух бывших офицеров Минобороны Юрия Здравило и Виталия Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о надувных танках. Каждый из них по запросу прокурора может получить по пять с половиной лет лишения свободы за получение взятки в 7,4 млн рублей от гендиректора НПП «Русбал» Александра Таланова, компания которого выпускает 3D-макеты различной военной техники.