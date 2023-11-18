Бывшему топ-менеджеру Ростеха грозит 10 лет колонии по делу о взятках Прокурор запросила 10 лет колонии и крупный штраф бывшему топ-менеджеру Ростеха

Фото: kremlin.ru

Алла Лалетина

Гособвинение на прениях сторон в Хамовническом суде Москвы запросило 10 лет лишения свободы бывшей главе юридического отдела Ростеха Алле Лалетиной, обвиняемой в получении взяток на общую сумму в 66,8 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. По данным агентства, прокурор также попросила назначить подсудимой штраф, трехкратный размеру инкриминированных ей взяток.

В ходе прений сторон гособвинение запросило для подсудимой 10 лет лишения свободы, а также назначить ей штраф, трехкратный размеру инкриминированных ей взяток, размер которых, по данным следствия, составляет более 66, 830 млн рублей. Защита подсудимой просила оправдать Лалетину, — сообщили в суде.

Юриста обвиняют в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, она получала ежемесячные откаты в размере 6 млн рублей от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова. Мужчина дал признательные показания, а его явка с повинной помогла избежать уголовного преследования. Экс-сотрудница Ростеха вину в совершении преступления не признала.

Ранее Алла Лалетина работала в компании СИБУР. В ноябре 2013 года ее назначили на должность начальника правового управления госкорпорации «Ростех». С июля 2014 года она заняла должность начальника корпоративно-правового департамента, с октября 2015 стала директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению корпорации.