Бывшая солистка московского балета стала жертвой мошенников SHOT: экс-солистка московского балета Бескина перевела жуликам 800 тысяч рублей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что мошенники обманули бывшую солистку московского балета на льду Галину Бескину на 800 тысяч рублей. По информации канала, жулики действовали по стандартной схеме и убедили 84-летнюю женщину перевести деньги на «безопасный счет».

Как пишет SHOT, Бескиной позвонил неизвестный, который представился сотрудником ЦБ и сообщил, что деньги со счета экс-солистки балета пытаются перевести преступникам. По сообщению канала, аферисты убедили бывшую танцовщицу снять все накопления и несколькими платежами через банкомат перевести их на «безопасный счет».

Как сообщает SHOT, мастер спорта по фигурному катанию опомнилась, когда лжесотрудник ЦБ перестал выходить на связь, после этого она сразу обратилась в полицию. По информации канала, уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.

Ранее SHOT сообщил, что телефонные мошенники попытались обмануть дочь основателя «Ералаша» Александра Хмелика. По данным канала, 74-летняя писательница и киносценарист Наталья Строилова не поверила позвонившему ей жулику, который представился капитаном полиции. Женщина бросила трубку и обратилась в правоохранительные органы.