Baza: бывшая «Мисс Москва» перевела миллион за участие в «Мисс мира» Baza: бывшая «Мисс Москва» Семеренко перевела миллион за участие в «Мисс мира»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алеся Семеренко

Telegram-канал Baza сообщает, что бывшая «Мисс Москва» Алеся Семеренко заплатила больше миллиона рублей своему знакомому, пообещавшему ей призовое место на конкурсе «Мисс мира». По данным канала, когда мужчина так и не организовал ее участие в состязании и пропал с деньгами, она написала заявление в полицию.

Канал пишет, что Алеся Семеренко в 2018 году победила в конкурсе «Мисс Москва», но быстро лишилась титула, поскольку не стала участвовать в мероприятиях его организаторов, в том же году она познакомилась с кастинг-директором Антоном Парамоновым, который часто бывал в столице, отбирал девушек для конкурсов и вызвал у нее доверие. По данным Baza, вскоре они начали сотрудничать, в 2021 году Парамонов продвигал Семеренко на различных мероприятиях.

По информации канала, летом 2023 года года девушка захотела участвовать в международном конкурсе «Мисс мира» и обратилась к Парамонову, который сказал ей, что может все устроить и даже организовать призовое место, однако за это надо заплатить. Baza пишет, что с июня по октябрь Семеренко переводила ему деньги, а когда отправила больше миллиона рублей, Парамонов пропал, девушке пришлось писать заявление в полицию. По данным канала, Парамонова с 2019 года часто обвиняли в мошенничестве модели Екатеринбурга, им он также обещал победы в различных конкурсах красоты.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что таможенники в аэропорту Шереметьево изъяли у модели Ксении Паленовой сумку Hermes и браслет Cartier. По данным канала, победительница конкурса «Мисс Москва — 2018» прилетела из Стамбула с люксовыми вещами на €20 тысяч, превысив максимально допустимую для ввоза в Россию сумму. По данным SHOT, девушка, предположительно, затирала названия брендов и чеки.