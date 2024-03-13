«Была залита кровью»: очевидица о нападении на женщину в столичном метро Очевидица поножовщины на «Площади Революции»: женщина зашла в вагон вся в крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка, которая стала жертвой нападения мужчины с ножом в Московском метрополитене на станции «Площадь Революции», зашла в вагон вся в крови, понять откуда она сочиться было невозможно из-за ее обилия, рассказала NEWS.ru очевидица произошедшего. Раненую девушку пытались поднять, однако она повалилась на сиденье и начала просить о помощи. Очевидица, пытавшаяся как-то помочь раненой, добавила, что та несколько раз сказала: «он меня убьет».

В 7 утра 8 марта она зашла в вагон метро, вся в крови. Сразу легла на сиденья. Понять откуда идет кровь было невозможно, она была ею залита. Я дала ей салфетки, и мы с одним мужчиной попытались ее поднять. Но не вышло, и она снова повалилась на сиденье, — сказала собеседница.

Инцидент произошел утром 13 марта. 23-летний мужчина набросился на девушку с ножом, нанося удары по голове и шее, позднее его задержали. Причиной нападения стал отказ девушки проводить ее до дома.

Ранее в Москве посетительница бара на Новослободской улице устроила дебош и порезала осколком бокала двух мужчин. Конфликт между ней, сотрудником заведения и одним из посетителей возник после того, как женщине сделали замечание за крики и нецензурную брань.