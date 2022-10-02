Бумажные пакеты с дизайном в виде повестки обнаружили в ТЦ «Авиапарк»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Бумажные пакеты с изображением повестки обнаружили покупатели магазина «Веселая затея» в московском торговом центре «Авиапарк», сообщает Telegram-канал SHOT. Продавец магазина сообщил, что товар с необычным дизайном завезли еще к 23 февраля и к текущим событиям, связанным с частичной мобилизацией, его продажа не имеет никакого отношения.

Посетители магазина высказали недовольство неуместностью подобной продукции. В итоге пакеты убрали из продажи, уточняет Telegram-канал.

Ранее стало известно, что законопроект об установке мер по социальной и материальной поддержке мобилизованных граждан сняли с рассмотрения в Госдуме. Информация появилась на официальном портале нижней палаты парламента. Правовая норма предполагала, что призванным в рамках частичной мобилизации россиянам станут единовременно выплачивать по 300 тысяч рублей.

До этого депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов выступил с идеей о предоставлении мобилизованным гражданам льготной ипотеки. В разговоре с NEWS.ru парламентарий также прокомментировал ранее озвученные предложения по созданию скидок на жилье для мобилизованных, что, по его мнению, вопрос не решит, поскольку застройщик «сегодня скидку делает, а завтра ее может не быть».