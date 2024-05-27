«Букет нарушений»: адвокат об отказе магазина обслуживать героя СВО Адвокат Жорин: московскому магазину за отказ обслужить героя СВО грозят штрафы

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Московскому магазину, отказавшемуся ремонтировать инвалидную коляску герою специальной военной операции, грозят огромные штрафы, рассказал адвокат Сергей Жорин. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что в данных действиях могут найти целый «букет нарушений» и статей, в том числе и в рамках уголовного кодекса.

Отдельно стоит отметить, что мужчина является участником СВО. Учитывая отношение руководства страны к солдатам и, как следствие, отношение правоохранительных органов к нарушениям прав участников СВО, можно не сомневаться, что в этом магазине проведут всевозможные проверки, заставят выплатить штрафы. И я думаю, что здесь букет нарушений и статей, в том числе уголовного кодекса, расцветет ярким пламенем, — пояснил адвокат.

По словам Жорина, даже если не брать во внимание тот факт, что мужчина является ветераном СВО, с магазина можно требовать возврат оплаты за некачественный товар, пени за возврат, выполненные не в сроки, и моральную компенсацию. Он уточнил, что это предполагается законом о защите прав потребителей. Кроме того, подчеркнул эксперт, предусмотрена уголовная ответственность в случае, если товар не отвечал требованиям безопасности.

В последнее время СК довольно часто возбуждает дела по данной статье. В случае с инвалидной коляской вполне может быть, что товар не будет отвечать необходимым требованиям. Ведь коляска могла сломаться, когда человек проезжал проезжую часть, например, — рассказал адвокат.

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