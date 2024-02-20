«Будет одним из лидеров»: транспортный эксперт о развитии Москвы Транспортный эксперт Трофименко: Москва будет лидером по развитию инфраструктуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К 2035 году Москва будет одним из лидеров по развитию транспортной системы и использованию цифровых технологий, заявил директор Центра исследований «Умного города» ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко. В беседе с «Царьградом» эксперт уточнил, что общественный транспорт также будет доступен для широких слоев населения.

Не знаю, как насчет лучшей в мире, но по номенклатуре технологий цифровых, их доступности для широких слоев пассажиров и пользователей транспортной системы, конечно, Москва будет одним из лидеров к 2035 году, несомненно, — пояснил эксперт.

По его словам, появление новых станций метро необходимо, чтобы жители развивающихся районов и бывших промзон могли спокойно передвигаться по Москве. Кроме того, нужно усиливать районы, где проводится реновация. Трофименко заявил, что в связи с этим до 2035 года появятся еще три новые ветки метро. Также появятся новые линии МЦД, будет развиваться дорожное строительство и парковочное пространство.

С другой стороны, это внедрение новых технологий, цифровая трансформация транспортного комплекса и применение искусственного интеллекта для транспортного планирования. И использование аналитики на больших данных, по пассажиропотокам и другой статистике, — уточнил Трофименко.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее анонсировал строительство трех новых линий метро. По его словам, которые приводятся на портале мэра и правительства столицы, они будут носить названия «Троицкая», «Рублево-Архангельская» и «Бирюлевская».