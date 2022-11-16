Бросившую младенца в мусоропровод мать приговорили к полутора годам колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд Бутырского района Москвы вынес приговор жительнице столицы, выбросившей своего новорожденного ребенка в мусоропровод. Ей назначено наказание в виде полутора лет колонии-поселения за покушение на убийство, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

С учетом позиции прокуратуры Бутырский районный суд приговорил к одному году шести месяцам лишения свободы 43-летнюю Марину Барышникову. Она осуждена за покушение на убийство матерью новорожденного ребенка (ч. 3, ст. 30, ст. 106 УК РФ). Отбывать наказание женщина будет в колонии-поселении, — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что над младенцем и еще одни ребенком осужденной — пятилетним мальчиком — установлена опека.

В середине апреля в одном из жилых домов на северо-востоке Москвы в мусоропроводе была обнаружена живая новорожденная девочка. Ее доставили в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что одна из жительниц дома самостоятельно родила девочку в квартире, а затем выбросила в мусоропровод.