Бросившего гранату в Jaguar у «Москва-Сити» отправили в СИЗО на два месяца

Фото: t.me/moscowproc

Мужчину, бросившего гранату в салон автомобиля Jaguar в районе делового комплекса «Москва-Сити», арестовали на два месяца. Решение вынес Пресненский суд Москвы, сообщает Telegram-канал «112».

Опубликовано видео из суда. На кадрах видно мужчину в синей футболке, которого оперативникам удалось разыскать после нападения.

Инцидент произошел 3 августа в Пресненском районе Москвы. Telegram-канал Baza писал, что злоумышленник подошел к автомобилю Jaguar и потребовал от водителя, чтобы тот открыл дверь, а когда он отказался, достал пневматический пистолет. Тогда водитель вышел, а нападавший сел на его место и попытался завести машину, но ему не удалось, после чего он вышел и бросил внутрь гранату, предположительно, страйкбольную. Раздался взрыв, от которого в автомобиле выбило стекла, но возгорания не произошло.

Момент броска гранаты в машину снял на видео очевидец. На кадрах видно злоумышленника в синем, который после нападения скрылся с места. Позже тем же вечером он был задержан правоохранителями.