Брошенная родственниками в Мексике пенсионерка отдыхает после перелета в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Пожилая россиянка Валентина Котова, которую родственники оставили на пороге консульства в Мехико, сейчас отдыхает после долгого перелета в Москву, сообщил РИА Новости представитель областного правительства. Затем женщину отправят в Воронеж.

Сейчас находится в Москве и приходит в себя после долгой дороги. Сотрудники Министерства соцзащиты Воронежской области после 11 часов 16 ноября будут связываться с Валентиной Котовой, чтобы уточнить ее дальнейший путь в наш регион. Выражаем благодарность мэрии Москвы за посредничество и теплый прием гражданки России, — пояснил собеседник агентства.

По словам чиновника, женщину готовы разместить в обновленном пансионате Каширского района. У россиянки уже есть планы по поводу дальнейшей деятельности. После возвращения пенсионерки в родной город специальные службы обсудят с ней этот вопрос, добавил представитель облправительства.

Консул РФ в Мексике Александр Иващенко сообщил, что пожилая женщина из-за болей в спине не может ходить, поэтому вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Он уточнил, что Котова с сыном и его женой намеревались в 2022 году нелегально пересечь границу и попасть в США, ради этого они распродали все имущество, в том числе квартиру, из-за чего Котова осталась без жилья. Границу у семьи пересечь не получилось, они остались в Мексике. Позже сын Котовой с женой перебрались в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили с вещами у дверей российского консульства.