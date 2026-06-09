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09 июня 2026 в 09:22

БПЛА сбили на подлете к Москве

Собянин: три БПЛА ликвидировали на подлете к Москве

Фото: Социальные сети
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Три украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы за 20 минут, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в сообщении мэра.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями восьми регионов и акваториями двух морей.

Кроме того, в оперштабе Белгородской области рассказали, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки Вооруженных сил Украины на автомобиль. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

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