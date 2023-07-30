«Боялись»: очевидец рассказал об ударе БПЛА по «Москва-Сити» Житель «Москва-Сити» Виталий заявил, что многие его соседи уехали после удара БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»

Виталий, житель одного из зданий «Москва-Сити», который ночью подвергся ударам БПЛА, рассказал NEWS.ru, что во время ЧП он и его семья испугались, а многие его соседи сразу покинули свои квартиры и уехали. Он добавил, что также планирует уехать после случившегося на дачу и остаться там на какое-то время.

Многие поуезжали, прыгнули в машины и уехали, потому что неизвестно, как дальше будет. А мы вот боялись, — сказал Виталий.

В ночь на 30 июля беспилотники снова атаковали столицу, под удар попал район «Москва-Сити». Мэр города Сергей Собянин сообщил, что незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях. При попадании дрона в одно из зданий получил ранение охранник. Из-за ЧП временно останавливали работу московского аэропорта Внуково.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»

Позднее Минобороны России также сообщило о попытке украинских беспилотников атаковать Москву. В террористической атаке 30 июля было задействовано три беспилотных летательных аппарата. В военном ведомстве отметили, что один дрон был сбит средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, еще два подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти беспилотные аппараты, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». Первый из них упал на башню IQ-квартала в 03:20, а в 04:10 появилась информация о втором взрыве в бизнес-центре «Око-2».