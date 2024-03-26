Бортников раскрыл, что сказали об Украине задержанные по делу о теракте Бортников: показания задержанных по делу о теракте указывают на украинский след

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину, который выложил видео в Telegram-канале. Он уточнил, что специалисты будут и дальше прорабатывать эту версию, чтобы выяснить правду.

Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так, — добавил руководитель спецслужбы.

Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков пообещал NEWS.ru, что Москва обязательно ответит на причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле», руководители украинского государства будут наказаны. По его словам, самый адекватный ответ должен быть на поле боя, поэтому необходимо побеждать в специальной военной операции и выполнять все ее задачи.

Также Цеков резюмировал, что власть на Украине необходимо устранить после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Киев же свою причастность к атаке опроверг. Представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что говорить об этом бессмысленно, пока идет следствие.