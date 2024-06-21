Бородатый и голый мужчина не смог скрыться в толпе столичной подземки Блогера могут посадить на пять лет за голое дефиле в московской подземке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве против 26-летнего блогера завели дело о хулиганстве после его обнаженного перформанса в метрополитене, сообщает «Петровка 38». Мужчина решил в час-пик пройти по залу станции Павелецкая вместе с другими пассажирами. Полиция задержала мужчину.

Был выявлен пассажир, который перемещался по станции «Павелецкая» в обнаженном виде. Нарушитель общественного порядка был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции. Как пояснил задержанный, он является блогером и подобным образом хотел привлечь к себе внимание, — рассказали в полиции.

В прошлом году пятерых жителей Москвы арестовали и одного оштрафовали за стриптиз в столичном метрополитене. Трое мужчин и три женщины в возрасте от 19 до 29 лет обнажились в электропоезде Замоскворецкой линии. По оценке правоохранителей, таким поступком они выразили неуважение к присутствующим в вагоне пассажирам, некоторые из которых сняли происходящее на видео. Пятерым назначили наказание в виде административного ареста сроком от 12 до 14 суток, еще одному правонарушителю — административный штраф.