Бомж устроил «охоту» на девочку в Москве Mash: в Москве задержали бомжа из Узбекистана, преследовавшего девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала в столичном районе Ново-Переделкино 22-летнего бродягу из Узбекистана, которого подозревают в покушении на насилие в отношении несовершеннолетней, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, в начале октября мужчина преследовал 10-летнюю девочку. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

По данным Mash, девочка заметила, как за ней идет неизвестный мужчина. Почувствовав опасность, она ускорила шаг, чтобы быстрее дойти до дома, но незнакомец не отставал от нее. Школьница успела зайти в квартиру до того, как мужчина ее догнал.

Позднее она рассказала о произошедшем матери, та обратилась в полицию. Спустя 10 дней полиция задержала предполагаемого преступника. Им оказался 22-летний бомж, который приехал в августе 2023 года в Москву из Узбекистана на заработки.

Ранее москвичка обвинила сожителя в изнасиловании ее двухлетнего сына. Подозреваемого разыскивают полицейские, с матерью и ребенком работают медики.

Ранее суд в Орловской области приговорил к 15 годам колонии контрактника, который попытался изнасиловать 10-летнюю падчерицу. Нападение произошло в одной из деревень региона в марте 2023 года. Заявление на мужчину написала мать девочки.