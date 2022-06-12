Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» гостям фестиваля рассказали и показали, как в годы Гражданской войны формировалась Рабоче-крестьянская Красная армия, ее бытовые условия и особенности военной службы