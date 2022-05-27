Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

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Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в течение дня вероятность ливней сохранится, но их интенсивность заметно ослабеет и не превысит 3–5 миллиметров.

За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпал 21 миллиметр осадков, или 41% от месячной нормы. В центре Москвы, на метеостанции Балчуг, зафиксировано 27 миллиметров дождевой воды, что составляет более половины всего майского объема, — отметил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что небольшие осадки сохранятся в субботу, 28 мая, а в воскресенье, 29 мая, погода в столичном регионе начнёт перестраиваться на летний режим. В понедельник, 30 мая, температура составит 18–22 градуса, а 31 мая и 1 июня столбики термометров достигнут уже плюс 25 градусов.