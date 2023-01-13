Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропортах Москвы отменены или задержаны 43 рейса, свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание». Причина изменения порядка вылета самолетов не уточняется.

Согласно данным платформы, во Внуково задержано 11 рейсов, вылеты еще двух отменены. В Шереметьево девять рейсов отложено, пять вылетов отменено, в Домодедово задержано десять рейсов, шесть отменено.

Кроме того, Росавиация продлила до 4 января ограничения режима полетов в 11 аэропортов на юге страны, сообщается на сайте краснодарской авиагавани. В список снова попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажирские рейсы в аэропорты на юге и в центре страны приостановлены с конца февраля. Ограничения ввели после начала спецоперации на Украине. Представители Ростуризма рекомендовали по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. Путешественникам предлагали по соглашению с туроператором либо перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха.