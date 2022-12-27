Более 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 30 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Причина отклонения от графика не уточняется.

По состоянию на 14:10 мск, в аэропорту «Внуково» три рейса задержаны, пять отменены. В «Шереметьево» шесть задержаны, четыре отменены. Наибольшее количество отклонений от расписания фиксируется в «Домодедово» — задержаны 14 рейсов, еще семь отменены.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в российской столице выпадет большое количество снега, высота сугробов к новогодней ночи вырастет на пять-восемь сантиметров. Интенсивность снегопада увеличится во вторник, 27 декабря. Снегопад продолжится в ночь на среду, 28 декабря, а также в первой половине дня.

Вильфанд также заявил, что в новогоднюю ночь на 80% территории России погода будетв пределах климатической нормы. В Москве и Санкт-Петербурге даже возможна оттепель, отметил он. Ученый подчеркнул, что погода на 1 января суровее обычного ожидается только в Красноярском крае, Тюменской, Омской и Новосибирской областях, где температура будет ниже нормы на 4–10 градусов.