Более 30 человек отравились шаурмой в Москве Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело из-за отравления 32 человек шаурмой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту отравления 32 человек, заказавших шаурму в одной из точек питания на улице Софьи Ковалевской, сообщает пресс-служба ведомства. По данным специалистов, все пострадавшие обратились за медицинской помощью в период с 20 по 24 августа. Врачи госпитализировали 28 человек, сейчас они проходят лечение в стационарных условиях.

По факту отравления людей на севере Москвы возбуждено уголовное дело по <...> статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — говорится в публикации.

В настоящее время проводится расследование, оно находится на контроле прокуратуры российской столицы. Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч или лишения свободы сроком до шести лет.

Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор приостановил работу четырех кафе во Владимирской области после случая массового отравления шаурмой. С жалобами на симптомы, характерные для интоксикации, к врачам обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка. Районные суды Владимира признали предприятия, продававшие шаурму, виновными и постановили закрыть заведения на 90 дней.