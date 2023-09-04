Более 20 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны более 20 авиарейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». О причинах произошедшего не сообщается.

В Домодедово не смогли вылететь по расписанию 11 рейсов, в Шереметьево — восемь, во Внуково — четыре. Также известно, что по четыре рейса отменены в Домодедово и Внуково.

Ранее правоохранители начали эвакуацию Киевского вокзала в Москве из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. По словам источника в экстренных службах, на месте работали специалисты. Других данных о происходящем не приводилось. Информация об угрозе взрыва на Киевском вокзале проверялась, уточнил источник в экстренных службах.

Недавно 1 сентября в московских аэропортах Внуково и Домодедово были отменены 20 авиарейсов. Причины такого решения не уточнялись. Во Внуково задержали 15 и отменили шесть рейсов. В Домодедово не вылетели по расписанию 17 самолетов, 14 рейсов были отменены. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к столице. По его словам, БПЛА был замечен и сбит в подмосковных Люберцах. Жертв и разрушений нет.