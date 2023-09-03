Более 20 рейсов отменены в московских аэропортах

Фото: Пресс-служба Внуково

Порядка 23 авиарейсов отменили в Москве в ночь на воскресенье, 3 сентября, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания». Еще 19 самолетов оказались задержаны.

В аэропорту Внуково отменены шесть рейсов, пять — задержаны. В Шереметьево не смогли вылететь по расписанию также шесть самолетов. В Домодедово 17 отменено, восемь — задержано.

Ранее стало известно, что правоохранители начали эвакуацию Киевского вокзала в Москве из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. По словам источника в экстренных службах, на месте работали специалисты. Других данных о происходящем не приводилось. Информация об угрозе взрыва на Киевском вокзале проверялась, уточнил источник в экстренных службах.

Ранее стало известно, что утром 1 сентября в московских аэропортах Внуково и Домодедово были отменены 20 авиарейсов. Причины такого решения не уточнялись. Во Внуково задержали 15 и отменили шесть рейсов. В Домодедово не вылетели по расписанию 17 самолетов, 14 рейсов были отменены.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к столице. По его словам, БПЛА был замечен и сбит в подмосковных Люберцах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.