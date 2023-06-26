Более 20 мигрантов подрались на стройке возле метро в Москве Столичная полиция задержала 24 человека после массовой драки возле станции «Ботанический сад»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полиция задержала 24 человека после массовой драки на стройке возле станции метро «Ботанический сад», сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. По словам источника, в конфликте, возникшем на бытовой почве, участвовали мигранты. Причины потасовки не раскрываются.

Предварительно установлено, что между группой граждан на бытовой почве произошел конфликт, переросший в потасовку. Стражами правопорядка были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства 24 человека, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что один участник конфликта был госпитализирован с различными травмами.

Ранее сообщалось, что мигранты устроили массовую драку на улице в поселке Кокошкино в Новой Москве. В Сети были опубликованы кадры с места произошедшего. Как рассказали в правоохранительных органах, всего в стычке участвовало не менее 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. По факту произошедшего Следственный комитет организовал доследственную проверку.

До этого в Иркутской области на территории предприятия около 300 рабочих подрались в очереди в столовую. Причиной конфликта могла стать попытка одного из рабочих пройти без очереди. Всего в результате потасовки пострадали не менее девяти человек — они получили травмы и ушибы, их доставили в больницу.