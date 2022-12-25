SHOT сообщил об эвакуации людей из Дома музыки в Москве из-за угрозы взрыва SHOT: из Международного дома музыки в Москве эвакуированы более 2600 людей из-за угрозы взрыва

Фото: shutterstock

Московский международный Дом музыки

Порядка 2600 человек эвакуировали из Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной из-за угрозы взрыва, сообщает Telegram-канал SHOT. В пресс-службе МВД по Москве сообщили NEWS.ru, что информации об эвакуации из-за угрозы взрыва из Дома музыки пока не поступало. Также в Telegram-каналах распространилась информация, что в здании вспыхнул пожар, но в пресс-службе столичного главка МЧС опровергли эту информацию.

Пожара в Московском международном Доме музыки на Космодамианской набережной не было, информация в СМИ о возгорании не соответствует действительности, — сообщили NEWS.ru в МЧС.

По данным SHOT, площадь здания составляет около 42 тысяч кв. м, на месте работают экстренные службы. По предварительной информации, в момент эвакуации посетителей концертные представления шли как минимум в четырех залах.

Ранее в Москве на Перовском шоссе сгорел склад кинореквизита «Жар-птица». Огонь охватил весь первый этаж, находящиеся внутри помещения люди успели эвакуироваться до прибытия пожарных. На складе хранились вещи, которые использовались для съемок документальных и художественных фильмов, в том числе для крупных проектов федеральных каналов. Специалистам предстоит установить точные причины и обстоятельства происшествия.