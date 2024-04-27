Более 100 человек пришли проститься с убитым в Москве байкером

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Более 100 человек захотели попрощаться с байкером Кириллом Ковалевым, который был убит в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. На похороны пришли его девушка, родители, бабушка и дедушка — полковник МВД, а также члены московского мотобратства и другие москвичи.

Гроб выбрали белый, потому что вокруг темноты и так полно, а он светлый очень парень был, — сказали неравнодушные граждане.

Ковалева, который был и сисадмином, и байкером, хоронят на Новолюберецком кладбище в Москве.

21-летний Шахин Аббасов, которого обвиняют в убийстве, находится в СИЗО, а его родственников, которые помогали ему скрываться, также арестовали. По данным SHOT, Аббасов смог уехать в Ростовскую область благодаря взятке инспектору ГИБДД из Москвы, который его пропустил. Инспектор также арестован. Общее количество задержанных по данному делу составляет семь человек. Семья Аббасовых занималась торговлей обувью, и при обыске у них дома нашли 72 миллиона наличными.

Убийство 25-летнего мотоциклиста случилось вечером 17 апреля около подъезда жилого дома в Москве. Ковалева ударил ножом мужчина, которому тот сделал замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля. Байкер скончался от травм в больнице.