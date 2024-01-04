Более 10 машин столкнулись на Новорижском шоссе в Москве РЕН ТВ: на Новорижском шоссе произошло ДТП с участием 11 автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Новорижском шоссе в Москве, сообщает РЕН ТВ. На месте происшествия работают сотрудники полиции и эвакуаторы, движение затруднено.

На кадрах, снятых на месте ДТП, видно, что многие автомобили получили значительные повреждения. Информации о пострадавших нет. По мнению одной из участниц массового ДТП, причиной происшествия мог стать лед на дороге.

Плохое дорожное покрытие, на дороге был каток. Занесло машину Mitsubishi <...>. Все начали тормозить, — пояснила она телеканалу.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на проспекте Мира в Москве. Там сначала столкнулись два автомобиля, затем на этом же месте еще шесть. По данным столичного главка МВД, в первой аварии пострадал один человек.

До этого водитель электрокара Voyah Free протаранил семь иномарок на парковке «Мираторга» на Дмитровском шоссе в столице. По некоторым данным, виновник аварии был в нетрезвом состоянии: после аварии он плохо стоял на ногах, когда разговаривал с инспекторами ГИБДД. Известно, что за несколько месяцев владелец электрокара получил более 50 штрафов на сумму 37 тысяч рублей.