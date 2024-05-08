Бойца ММА Исламова задержали в Москве РИА Новости: бойца ММА Исламова задержали в Москве за ДТП на мосту в Петербурге

Полиция задержала в Москве водителя взятого в аренду Рorsche, который въехал в раздвижную часть Троицкого моста в Санкт-Петербурге ночью 25 апреля, сообщили в региональном главке МВД РФ. Источник в оперативных службах сообщил РИА Новости, что речь идет об уроженце Чечни, бойце ММА Ибрагиме Исламове. Официального подтверждения информации у агентства нет.

Ранее в МВД сообщили, что около 02:00 25 апреля арендованный Рorsche въехал в раздвижную часть Троицкого моста, автомобиль двигался по встречной полосе. Водитель скрылся с места аварии, оставив машину. В ГУМВД уточнили, что уголовное дело возбудили по статье об угрожавших безопасной эксплуатации транспорта действиях.

Ранее сообщалось, что 37-летний кулачный боец Александр Коломыцев умер во сне от остановки сердца в Ростове-на-Дону. Боец смешанных единоборств (ММА), известный под псевдонимом Воля, в ночь перед смертью прибыл из Москвы в свой город для операции на руке. Тело Коломыцева обнаружили в его квартире родственники, после того как не могли связаться с ним несколько часов.

Александр Коломыцев был чемпионом России по кикбоксингу в разделе К-1 и ММА, а также победителем международного турнира по рукопашному бою. Несколько лет назад он начал заниматься кулачными боями и стал победителем Гран-при Hardcore FC в супертяжелом весе.