Боевой снаряд обнаружили в строительном мусоре в Москве

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Telegram-канал SHOT сообщил, что в строительном мусоре в промзоне «Курьяново» в Москве обнаружен снаряд. По данным канала, снаряд нашли во время строительных работ в кузове грузовика, где находились обломки после демонтажа различных конструкций возле Курьяновских очистных сооружений. В Минобороны не комментировали данную информацию.

Канал отмечает, что работы в промзоне были приостановлены, полиция ожидает саперов.

21 июня в Воронежской области нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны в районе железнодорожного перегона Ведуга — Курбатово, где должен был проследовать пассажирский поезд Анапа — Москва. Движение по данному участку пути временно приостановили.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Он заверил, что приостановленное движение поездов будет возобновлено в ближайшее время. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на 19 июня диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге неподалеку от Варшавского шоссе в Москве. Пожар был потушен, на движении поездов происшествие не отразилось.

Telegram-канал Mash сообщал, что в Липецке диверсанты подожгли релейный шкаф железнодорожных путей от Новолипецкого металлургического комбината, который производит 17% всей стали в России.