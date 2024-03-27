Боевики из «Крокуса» в Лефортово: можно ли оттуда сбежать, кому удавалось

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Боевик из «Крокуса» Далержон Мирзоев

Четырех подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в следственный изолятор Лефортово. Сколько им предстоит там пробыть, что известно об этом учреждении?

В каких условиях будут сидеть боевики из «Крокуса»

Басманный суд отправил в СИЗО четырех подозреваемых в вооруженном нападении на «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидина (его считают главарем группы, совершившей теракт) и Мухаммадсобира Файзова. Последнего в зал заседаний доставили на носилках. Под стражей фигуранты дела пробудут до 22 мая 2024 года.

Правозащитница Ева Меркачева подтвердила, что подозреваемых доставили в СИЗО «Лефортово», с ними уже общались адвокаты. По ее словам, у предполагаемых террористов там будут особые условия.

«Их изолируют, как педофилов, в отдельной камере. В последнее время во ФСИН пришли к выводу, что нужно их содержать с осужденными по такой же статье, чтобы не дать им возможность вести пропаганду и вербовку среди сокамерников», — рассказала Меркачева в беседе с MSK1.RU

Обвиняемые в теракте будут под круглосуточным видеонаблюдением. Письма подозреваемых будет проверять не рядовой цензор СИЗО, а следователь, ведущий их дело.

По словам Меркачевой, часто террористы просят перевести их в одиночную камеру. Правозащитница отметила, что это может быть сделано в целях безопасности.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru СИЗО «Лефортово»

«Если обвиняемый в терроризме — мигрант, его в камеру, где сидят славяне, лучше не сажать, потому что закончится всё очень плохо», — объяснила юрист.

Файзов, доставленный в суд на носилках, также будет отбывать наказание в СИЗО. Тем не менее ему на законодательном уровне гарантирована квалифицированная медицинская помощь.

«Там есть даже инфекционный блок, куда помещают лежачих больных в тяжелом состоянии. В „Лефортово“ — полный комплект врачей», — отметила Меркачева.

Какие террористы сидели в СИЗО «Лефортово»

Известно, что в «Лефортово» расположены 205 камер, которые рассчитаны на 300 заключенных. Учреждение негласно считается основным изолятором ФСБ России.

В 2000-х в стенах «Лефортово» содержался чеченский террорист Салман Радуев, устроившим в 1996 году атаку на город Кизляр. В результате рейда на Кизляр и Первомайское, по заявлению боевиков, погибли около 800 военнослужащих, сотрудников МВД и мирных граждан Дагестана, несколько сотен человек получили ранения различной степени тяжести. Российские военные заявили, что в ходе операции в селе Первомайском были освобождены 82 заложника, 13 погибли. Кроме того, было объявлено, что потери среди штурмующих составили 26 человек убитыми и 128 ранеными. По другим данным, в Кизляре и Первомайском погибли не менее 78 военнослужащих и сотрудников милиции.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Также в Лефортово содержался Ахмед Евлоев, брат террориста-смертника Магомеда Евлоева, совершившего теракт в январе 2011 года. По версии следствия, Башир Хамхоев и Ахмед Евлоев сопровождали исполнителя теракта в Ингушетии, предоставили ему жилье на несколько дней, обеспечили едой, приобрели для него одежду и обувь, обеспечили документами. Именно они довезли смертника до автовокзала и посадили на автобус.

В «Лефортово» также содержался экс-депутат Госдумы РФ Надиршах Хачилаев. Его подозревали в организации теракта против бойцов 102-й бригады ВВ МВД. Находясь в СИЗО, он объявлял голодовку и требовал освобождения из-под стражи и беспристрастного расследования. В 2002 году Хачилаев был полностью оправдан судом

Кому удавалось сбежать из «Лефортово»

Побегов из Лефортово было совершено только два: в 1994 и в 2005 году. В 1994-м сбежали двое работников хозяйственной части, ремонтировавшие забор. Обоих поймали в течение суток и доставили обратно в СИЗО.

Второй побег произошел через 11 лет: 27-летний киргиз Толгад Кокуев, который был осужден в России за грабеж и отбывавший наказание до экстрадиции на родину, спрыгнул с крыши, которую чистил от снега.

Как писало агентство ТАСС, в июне 2001 года по подозрению в организации побега из «Лефортово» замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, обвиняемого в хищениях и отмывании денег, был арестован Андрей Луговой. Агентство отмечает, что в 2004 году суд приговорил депутата ГД к году и двум месяцам тюремного заключения по ч.1 ст. 313 («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»), однако он был освобожден, так как успел отбыть данный срок в ходе предварительного заключения. Судимость погашена 12 марта 2007 года.

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