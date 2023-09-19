Боец Top Dog нокаутировал женщину на улице Боксер Игорь Имеля Ионов избил семейную пару у караоке-клуба в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боксер Игорь Имеля Ионов был задержан в Москве после участия в массовой драке, которая произошла утром 17 сентября возле караоке-клуба «Галактика», сообщает Telegram-канал SHOT. Боец, который ранее рассказывал, как правильно предотвращать уличные драки, нанес профессиональные удары по лицу мужчине, а затем и его супруге. У последней есть подозрение на черепно-мозговую травму.

Спортсмен находится на свободе. Видео, где он рассказывает о своем задержании, появилось на фан-аккаунте Top Dog в соцсети «Вконтакте».

Мне довелось пережить лишение свободы. Но я уже откинулся. Я познал эту жизнь еще больше. Подробности будут потом, как адыгейская валюта, — сказал боксер в видеопослании.

Telegram-канал Baza пишет, что пока боец был наказан только за неисполнение законных требований сотрудников полиции.

Игорь Имеля Ионов — 30-летний боец полутяжелого веса Top Dog, участвует в кулачных боях. До карьеры боксера он работал массажистом.

В августе тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в подмосковных Котельниках. Отмечается, что мужчина нанес подростку одиннадцать ударов руками и ногами по голове, а потом пытался придавить его собственным весом.