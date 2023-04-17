Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о расстреле ВСУ заложников в Артемовске

Военные украинских вооруженных сил (ВСУ) застрелили двоих мирных граждан в городе Артемовск, пишут «Известия» со ссылкой на Дмитрия Астраханя, связанного с частной военной компании «Вагнер». По его словам, инцидент произошел во время обыска жилого дома.

Женщина пришла к нам ночью и сообщила, что в подъезде заложники. Мы попытались спасти их утром, но двое заложников были убиты украинскими военными. В то же время, мы сумели спасти оставшихся четверых, — отметил боец.

Накануне Минобороны сообщило, что вагнеровцы заняли два квартала на северной и южной окраинах Артемовска. В ведомстве подчеркнули, что подразделения ВСУ, отступая, разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения войск ВС РФ.

Днем ранее в этом же селе местная пожилая женщина получила контузию в результате обстрела ВСУ. Снаряд попал в ее дом, стена была разрушена, окна выбиты, а забор поврежден. Бригада скорой помощи оказала пострадавшей всю необходимую помощь на месте ЧП.

11 апреля беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал свинокомплекс в Белгородской области. Спустя несколько часов украинские военные обстреляли предприятие. В результате 179 свиней были убиты, еще 150 животных — ранены.