BMW протаранила стоящих у светофора людей в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием автомобиля BMW произошла на Открытом шоссе в Москве, сообщили в столичном департаменте транспорта. По информации Telegram-канала Mash, пострадали три человека — две женщины, они в состоянии средней степени тяжести, и мужчина, который находится без сознания.

На Открытом шоссе (в районе дома 12с3) водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора. На месте работают оперативные службы города, — сообщили в дептрансе.

Mash уточнил, что за рулем находилась 22-летняя девушка. Правоохранители в настоящий момент опрашивают ее.

Ранее в Башкирии автомобиль с женщиной и двумя детьми упал в реку с моста. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, так как следственные органы выяснили, что россиянка управляла машиной, будучи лишенной водительских прав. В результате ДТП женщина выжила, ее шестилетняя дочь и пятилетний сын погибли.

Следователи считают, что ДТП произошло в том числе и из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Белорецкого района по обеспечению безопасного проезда через водоем. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 293 Уголовного кодекса о халатности.