Блогеров Наки и Левиева заочно приговорили к 11 годам колонии

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Майкл Наки

Басманный суд Москвы заочно приговорил основателя проекта Conflict Intelligence Team Руслана Левиева (Карпука) (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и журналиста Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 11 годам колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах России, передает ТАСС. Прокурор требовал заочно приговорить фигурантов, проходящих по ч. 2 207.3 УК РФ, к 13 годам тюрьмы каждого.

Суд признал виновными Наки и Карпука по пунктам «б», «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет колони общего режима заочно, — заявили в суде.

В отношении Наки и Левиева возбудили уголовное дело в марте прошлого года по ч. 2 ст. 207.3 УК, максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет тюрьмы. Позднее, в мае 2022 года, МВД объявило их в розыск, после чего суд заочно арестовал обоих.

Ранее Басманный суд заочно арестовал на два месяца экс-главу «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика по делу о фейках. Уголовное дело против него было возбуждено еще в 2022 году после публикации материалов о Буче. В рамках уголовного дела у медиаменеджера арестовали все счета и имущество.

Красильщик уехал из России сразу после начала военной операции на Украине, против проведения которой он выступил. В том случае, если он вернется в страну, заочный арест изменится на реальный.