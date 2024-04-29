Блогер Трансформатор обжалует меру пресечения Блогер Портнягин будет обжаловать решение суда о домашнем аресте

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Дмитрий Портнягин

Блогер Дмитрий Портнягин, известный как Трансформатор, решил обжаловать решение суда о домашнем аресте по делу о неуплате налогов, следует из базы данных Тверского суда Москвы. Обращение инфо-бизнесмена рассмотрит Мосгорсуд, дата заседания пока не определена.

В суд поступила апелляционная жалоба Портнягина Д. С. на решение избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, — указано в базе данных.

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест Портнягина по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств. Отмечается, что данная мера пресечения избрана до 10 июня текущего года.

Ранее юрист Александр Хаминский предположил, что Портнягину могут заменить домашний арест на СИЗО за малейшее нарушение условий. Адвокат отметил, что так произошло с коллегой блогера по инфобизнесу Еленой Блиновской.

Хаминский напомнил, что при избрании меры, связанной с ограничением свободы, суд руководствуется тремя основными факторами. Речь идет о тяжести совершенного преступления, возможности воспрепятствовать ходу следствия и характеристике личности фигуранта.

Юрист Илья Русяев рассказал, что Портнягину может грозить наказание вплоть до семи лет лишения свободы. По его словам, для освобождения от ответственности возможны лишь общие основания, например, амнистия, истечение сроков давности или освобождение в связи с призывом на военную службу.