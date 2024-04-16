Блогер Кац проиграл апелляцию на приговор по делу о фейках Мосгорсуд подтвердил приговор блогеру Кацу по делу о фейках об армии

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Мосгорсуд подтвердил приговор блогеру Максиму Кацу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), решение Басманного районного суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале. Ранее Каца заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по статье о фейках о Вооруженных силах России.

Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Кац уехал из страны после начала спецоперации на Украине. Его признали иноагентом в декабре 2022 года. Решение о заочном аресте блогера в марте 2023 года принял Басманный районный суд Москвы.

По данным следствия, Кац на своем YouTube-канале распространял заведомо ложную информацию о действиях российских военных на Украине. Обвинение запросило для блогера 10 лет колонии. Вскоре Каца признали виновным по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3).

Ранее Кац в беседе с NEWS.ru заявил, что будет обжаловать решение суда о восьми годах лишения свободы. Кац выразил мнение, что дело против него является политическим.