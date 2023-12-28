Блиновская подала в суд на инспекцию ФНС

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская подала иск против инспекции ФНС № 6 по Москве, следует из картотеки арбитражных дел. Она требует признать решения и действия службы незаконными.

Иск подан 26 декабря и уже принят к производству. Дело будет рассмотрено 6 февраля 2024 года в 10:00.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, предпринимательница требует снизить долги по налогам на 60%, то есть хочет, чтобы вместо 1,4 млрд рублей было 560 млн рублей. По данным канала, блогер считает, что у нее есть все основания для перерасчета.

С середине декабря УФНС по Москве не удовлетворило жалобу защиты Блиновской о снижении долга как минимум в два раза. Сумма недоимки, штрафов и пени, по последним данным, составляет 1,4 млрд рублей.

Московский городской суд 14 декабря не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Блиновской на продление ей домашнего ареста. Обвиняемая в неуплате налогов останется под арестом до 26 января 2024 года.

29 ноября стало известно, что Федеральная налоговая служба выставила блогеру счет на 1 402 202 042 рубля. При этом журналисты напомнили, что Блиновская оплатила только 3% от новой суммы долга — 55 млн. Адвокат блогера пояснила, что сама сумма долга не изменилась, остальные начисления являются штрафами и пенями.