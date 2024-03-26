Блиновская и ее муж начали изучать свое дело СК: Блиновская и ее муж приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская и ее муж Алексей приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, сообщила пресс-служба СК Москвы. Супружеской паре инкриминируют уклонение от уплаты налогов.

После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, — сообщили в столичном СК.

Блиновской, помимо уклонения от уплаты налогов, вменяют статьи об отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Действия ее мужа квалифицированы по статьям о пособничестве в уклонении налогов и отмывании денег.

В январе Замоскворецкий суд Москвы перевел Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО до 26 апреля. Причиной стало нарушение условий прежней меры пресечения, в том числе из-за предновогодней вечеринки, на которой, в частности, присутствовала свидетель по ее уголовному делу.

По версии следствия, создатель проекта «Марафон желаний» Блиновская использовала схему дробления бизнеса, занижая полученные доходы. В период с 2019 по 2021 год она не уплатила налогов на общую сумму более 918 млн рублей. По данным СК, в качестве пособников она привлекла своего мужа и других лиц. Блогер была задержана 27 апреля 2023 года при попытке уехать из России.

В феврале Мосгорсуд отклонил апелляцию Блиновской и оставил ее под стражей. Telegram-канал SHOT сообщал, что во время заседания она расплакалась.