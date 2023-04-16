Благодатный огонь успели привезти в храм Христа Спасителя к концу службы

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Благодатный огонь из Иерусалима получилось доставить в храм Христа Спасителя к самому концу пасхального богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает РИА Новости. Отмечается, что помимо храма Христа Спасителя огонь доставили в еще несколько храмов Москвы. По данным агентства, самолет с огнем сел в аэропорту «Внуково-3» около 01:00 мск 16 апреля.

Самолет с ценным грузом сел в аэропорту «Внуково-3» около 01:00 мск 16 апреля, и его привезли в храм Христа Спасителя перед самым завершением патриаршей литургии, — сказано в публикации.

Сообщается, что в главном храме страны по традиции присутствовали глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци и апостольский нунций в России Джованни д’Аньелло.

Патриарх Кирилл в ходе телеобращения высказал свои пожелания россиянам и украинцам. В частности, он выразил надежду, что Господь защитит их страны и укрепит мир и любовь между народами. В своей речи он также пожелал народам обеих стран пройти через испытания и укрепить свою веру. На телеканалах «Первый», «Россия 1» и «Спас» была показана прямая трансляция пасхального богослужения, которое Патриарх традиционно совершает в столичном храме Христа Спасителя. Богослужение начинается за 30–45 минут до полуночи и включает крестный ход, а также пасхальную заутреню и Божественную литургию.