Бизнесмены хотели незаконно нажиться на колл-центре по вопросам COVID-19 Задержаны два бизнесмена, вымогавшие 10 млн у колл-центра по вопросам COVID-19

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Москве задержаны коммерческий директор компании «Цифромед» Леонид Коковин и предприниматель Роман Селиванов, которых подозревают в крупном мошенничестве, передает РЕН ТВ. Преступление было совершено при организации работы контакт-центра московского здравоохранения «122».

Мужчин задержали при передаче им 2,5 млн рублей от гендиректора Московского центра новых технологий телекоммуникаций Сергея Шишмарева. Именно его фирма выиграла в конкурсе госзакупок по обеспечению работы контакт-центра службы «122».

Коковин и Селиванов заявили, что победа в конкурсе компании Шишмарева — это техническая ошибка. Якобы за «железную» победу необходимо заплатить 10 млн рублей.

Общая сумма контракта — 210 млн рублей. За эти деньги компания Шишмарева должна была обеспечивать в 2023 году бесперебойную работу сервиса.

Как сообщает Telegram-канал «112», бизнесмены представились доверенными лицами заказчика — Министерства здравоохранения Московской области, а также убеждали Шишмарева в необходимости привлечь в качестве субподрядчика другую компанию. По данным канала, задержанные предприниматели отказываются от сотрудничества со следствием и вскоре для них будет избрана мера пресечения.

С помощью колл-центра «122» москвичи могут узнавать всю интересующую их информацию о коронавирусе, вакцинации, записаться на прием к врачу или перенести запись.

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