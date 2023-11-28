Бизнесмен забыл на тротуаре пакет с обновками почти на полмиллиона из ЦУМа SHOT: IT-бизнесмен забыл на тротуаре пакет с одеждой из ЦУМа на 400 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Москве IT-бизнесмен накупил в ЦУМе обновок на 400 тысяч рублей, а потом забыл пакет на тротуаре. По его данным, мужчина обратился в полицию с просьбой найти пропажу.

Как выяснил канал, 26-летний Магомед очень занятой человек и руководит IT-компанией в области онлайн-образования. Отмечается, что в минувшее воскресенье, 26 ноября, он отправился на шоппинг в ЦУМ, где отоварился почти на полмиллиона.

Внезапно возникшие дела позвали его домой, в итоге мужчина сел в такси, забыв покупки прямо на тротуаре, пишет канал. Опомнившись, он вернулся к магазину, но пакета с обновками там уже не было. По информации канала, к поиску пропажи присоединились правоохранители.

Ранее в Москве трое молодых людей украли из ЦУМа два головных убора общей стоимостью около 130 тысяч рублей. Двоих злоумышленников удалось задержать, третий сбежал вместе с награбленным.

Уточняется, что воры пришли в бутик бренда Brunello Cucinelli и пытались вынести шапку за 49 950 рублей и капор за 77 900 рублей, на выходе сработала антикражная рамка, охранники задержали двоих преступников, но третий смог убежать вместе с украденными вещами, сейчас его ищут правоохранители.