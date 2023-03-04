Бизнесмен обнаружил в кровати мертвую супругу и пугающую записку РЕН ТВ: бизнесмен из Петербурга проснулся в московском отеле с мертвой супругой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесмен из Санкт-Петербурга обнаружил в своем номере отеля в Москве мертвую супругу, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, рядом с ней лежала записка с посланием «Не смог вас разбудить. Спасибо за вечер» и неизвестным номером телефона. Полиция устанавливает причины смерти женщины.

РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошел в отеле DoubleTree by Hilton, тело супруги мужчина нашел на полу у кровати, когда проснулся, по его словам, женщина не страдала хроническими заболеваниями, а потому речь может идти об убийстве.

3 января в Москве в одном из номеров отеля Vertical Boutique на улице Малые Каменщики в Таганском районе нашли мумифицированное тело женщины. Погибшую обнаружили на кровати в одном белье без явных следов насильственной смерти. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить ее личность — ей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. Сколько тело пролежало в номере, неизвестно.

До этого на Смоленской улице в Москве в гостинице «Азимут» обнаружили тело 29-летней женщины. На ее трупе не было следов насильственной смерти. По факту произошедшего полиция проводила расследование.