Бизнес-тренеру Шабутдинову продлили арест Суд Москвы продлил блогеру Шабутдинову срок содержания под стражей на два месяца

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Аяз Шабутдинов

Таганский районный суд столицы продлил на два месяца арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. Он пробудет под стражей вплоть до 16 июня 2024 года.

Таганский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил срок содержания под стражей Шабутдинову Аязу Рифатовичу на срок два месяца, до 16.06.2024, — говорится в публикации.

Ранее адвокат бизнес-коуча Калой Ахильгов сообщил, что Шабутдинову предъявили новые обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества в рамках уголовного дела. Таким образом, их общее количество составило 73.

Также ранее Таганский суд Москвы наложил арест на имущество Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей. По словам представителя МВД, обвиняемые пытались спрятать от следствия свои активы и финансы.

До этого в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили об аресте автомобиля и имущества Шабутдинова. Кроме того, был наложен арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах блогера в российских кредитно-финансовых учреждениях.