Бизнес-центр в Москве эвакуировали после анонимной угрозы Бизнес-центр «Белая площадь» в Москве эвакуировали после анонимной угрозы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы эвакуировали бизнес-центр из-за анонимной угрозы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, речь идет о БЦ «Белая площадь» у станции метро «Белорусская».

Отмечается, что место оцеплено, идет проверка. Там работают кинологи с собаками.

Ранее экстренным службам в Петербурге поступило сообщение о том, что на крейсере «Аврора» заложены две бомбы. Звонивший требовал миллион рублей, чтобы «не случилось беды». О двух взрывных устройствах по телефону 112 накануне сообщил мужчина, отказавшийся представиться.

Взрывчатки на крейсере в итоге не обнаружили. Правоохранители ищут злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

25 марта в учреждения с большим количеством человек по всей стране поступали сообщения об угрозах. Так, днем эвакуировали посетителей торгового центра «Мозаика». также стало известно, что проходила эвакуация ТЦ «Город Лефортово». Всех посетителей и персонал вывели на улицу.

В это же день из торгового дома «Пассаж» на Невском проспекте эвакуировали посетителей. Сотрудники находящегося в здании супермаркета рассказали о сработавшей пожарной сигнализации. Директор ТД Дмитрий Абрамов позднее сообщил, что поступил телефонный звонок о минировании.