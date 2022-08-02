Биолог оценил опасность огромных слизней, наводнивших Москву Биолог Гриценко: испанские слизни не представляют особой опасности для человека

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Огромные испанские оранжевые слизни, наводнившие Москву, не являются переносчиками инфекций, опасных для человека, однако голыми руками их брать однозначно не стоит, заявил профессор кафедры защиты растений Российского государственного сельскохозяйственного университета — МСХА имени Тимирязева Вячеслав Гриценко в разговоре с Lenta.ru. Вместе с этим он добавил, что эти моллюски многоядны и могут повреждать сельскохозяйственные культуры.

По той статистике, которая есть по слизням, разносчиками инфекций, опасных для человека, они не являются. В этом смысле опасности нет, но голыми руками брать их, конечно, не стоит. Слизни вообще, и эти в частности, очень многоядны и могут повреждать в первую очередь овощные культуры, — отметил Гриценко.

Он также предположил, что усиление глобальной мировой коммуникации можно назвать одним из факторов, которые привели к нашествию таких слизней в российской столице. Биолог пояснил: продукты распространяются по всему миру, а вместе с ними и вредители, поедающие продовольствие. Помимо этого, резюмировал Гриценко, на появление и распространение слизней влияет климатическое потепление.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил россиян о распространении гигантских испанских слизней по территории России. По его словам, вредители попали в страну из Европы. Быстрому распространению вредителей способствует отсутствие естественных врагов, поэтому их наплыва стоит ждать также в Ленинградской области и Петербурге.