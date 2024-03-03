«Били по голове»: очевидец о нападении охранников московского ТЦ на женщину В Чертаново охрана ТЦ избила женщину из-за подозрений в краже

В столичном торговом центре «Штаер» в Чертаново охранники избили женщину, подозреваемую в краже. Очевидец рассказал NEWS.ru, что избитая была в состоянии алкогольного опьянения, но и поведение охранников нельзя считать адекватным. В соцсетях опубликован момент избиения москвички.

Толпа мужиков накинулась на женщину перед входом в магазин. Как понял, она что-то украла или попыталась украсть в магазине. Сначала они просто кричали, потом начали бить эту женщину по голове, пинать. Их пыталась разнять менеджер магазина. Прохожие тоже вступались, кто-то снимал на телефон. Они не реагировали, материли, толкались. Мне показалось, что эта дама пьяная, но и поведение охранников адекватным не назовешь, — рассказал очевидец.

Один из предполагаемых охранников требовал от очевидца, снимавшего происходящее на смартфон, чтобы тот заснял его половой орган и показал его своей супруге и матери. Предполагаемая сотрудница магазина, которая была в компании мужчин и удерживала посетительницу торгового центра, тоже требовала отключить камеру.

Столичное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Работники ведомтсва опрашивают очевидцев происшествия и отсматривают камеры видеонаблюдения.

По данным следствия, группа лиц - работники одного из торговых центров на юге Москвы, находясь вблизи указанного торгового центра, совершили хулиганские действия в отношении ранее незнакомой женщины, — сообщили в СКР.

Ранее в Санкт-Петербурге охранник напал на клиента магазина в торговом центре «Континент». Супруга избитого мужчины утверждала, что в магазине им хамили, когда они пытались выбрать подарок для племянницы. На опубликованном в сети видео слышно, что охранник обвинил мужчину в порче товара.