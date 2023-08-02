Билетерша «Современника» после корпоратива потеряла память и драгоценности

Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Билетерша театра «Современник» после корпоратива по случаю закрытия сезона не нашла серьги с аметистом, кредитную карту и телефон, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». По информации канала, после праздника женщина проснулась на скамейке в парке и не поняла, как там оказалась.

Канал пишет, что сотрудница театра помнила только то, что она в Москве. Парк она опознать не смогла, а также не вспомнила, когда и с кем ушла в корпоратива. Кроме того, она не поняла, куда пропали сережки за 30 тысяч рублей, телефон за 12,5 тысяч и кредитная карта, с которой сняли 223 тысячи.

В произошедшем разбирается полиция.

Ранее стало известно, что иностранец нашел в Москве сверток с одним миллионом рублей и решил оставить деньги себе, из-за чего его обвинили в краже. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Позже стало известно, что деньги потерял москвич, который оставил сверток на крыше машины и поехал за город. Он вспомнил о конверте, когда приехал на дачу.

До этого жительница Москвы написала заявление на сотрудников полиции, обвинив их в попытке кражи с ее банковской карты 590 тысяч рублей. По ее словам, сотрудники МВД пытались совершить незаконную операцию в ходе необоснованного задержания.